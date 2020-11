PALERMO – Come annunciato nel recente tavolo ministeriale, i lavoratori della Blutec di Termini Imerese avranno prorogata per un anno la cassa integrazione straordinaria, scaduta lo scorso 17 ottobre, fino alla stessa data del 2021. I lavoratori saranno sospesi a zero ore, a rotazione e in riduzione d’orario compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive.

L’accordo è stato raggiunto durante una riunione in videoconferenza. All’incontro hanno partecipato il neo direttore del dipartimento Lavoro della Regione siciliana, Gaetano Sciacca, i commissari dell’azienda, Giuseppe Glorioso e Fabrizio Grasso, il direttore delle risorse umane della stessa, Fabio Patanè, e i rappresentanti sindacali, Antonio Nobile per la Fim, Roberto Mastrosimone per la Fiom, Vincenzo Comella, per la Uilm, Angelo Mazzeo, per la Ugl metalmeccanici e Antonino Guttadauro per le Rsu.

“Nell’incontro – ha detto l’assessore regionale al Lavoro, Antonio Scavone – i commissari straordinari della Blutec hanno ribadito che è stata individuata una soluzione per la riconversione dell’intero sito industriale di Termini Imerese in un sito a vocazione green e ad alta innovazione tecnologica, un progetto innovativo che mira alla produzione di batterie al litio, di materiale hi-tech, nonché di produzione elettrica da fonti rinnovabili e ricerca scientifica applicata. Questo ci permette di guardare in chiave ottimistica al futuro di Termini Imerese”.

