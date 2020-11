Carceri, trovato un micro cellulare nella cella di “alta sicurezza”

AGRIGENTO – Un micro telefono cellulare è stato scoperto dalla polizia penitenziaria di Agrigento in una cella del reparto “alta sicurezza” della casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”. Il telefonino, completo di sim card e di carica batterie, era stato nascosto da un detenuto in carcere per mafia. La scoperta è stata fatta durante una perquisizione della cella. Le indagini della penitenziaria sono, adesso, indirizzate a ricostruire i contatti telefonici del detenuto e su come il cellulare sia arrivato all’interno del carcere. (ANSA).