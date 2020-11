Giocattoli e prodotti senza marchio Ce: sequestro in un negozio cinese

PALERMO – Sequestrati prodotti senza il marchio Ce in un negozio cinese a Palermo. I controlli sono stati eseguiti dalla guardia di finanza di Palermo per verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza dei prodotti in vendita.

I militari hanno sequestrato 900 prodotti e giocattoli esposti per la vendita oltre all’assenza del marchio della comunità europea non aveva alcuna indicazione in lingua italiana.

Oltre al sequestro amministrativo è scattata una segnalazione per la Camera di Commercio per l’irrogazione di una sanzione amministrativa che va da un minimo di 10.500 fino a un massimo di 31.500 euro. (ANSA).