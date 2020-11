LND, Sibilia: “Nuovo protocollo porterà a meno rinvii”

"A giorni dovrebbe arrivare il via libera della FIGC, noi come LND ci faremo subito trovare pronti per adottare le nuove misure"

“Il nuovo protocollo porterà a meno rinvii e migliorerà lo svolgimento del campionato”. Così il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia. Intervistato da “Il Notiziario del calcio”, il numero uno della LND ha poi proseguito: “A giorni dovrebbe arrivare il via libera della FIGC, noi come LND ci faremo subito trovare pronti per adottare le nuove misure al meglio – ha sottolineato Sibilia -. Meno attaccamento e passione dai tifosi? In un momento di difficoltà come questo è normale ma sono sicuro che appena si tornerà a giocare con regolarità, tornerà tutto come prima”.