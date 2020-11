Turris, Fabiano: “Data mazzata incredibile al Palermo”

“Il Palermo veniva dal momento migliore della sua stagione, noi gli abbiamo dato una mazzata incredibile”. Commenta così la vittoria in casa del Palermo il tecnico della Turris Raffaele Fabiano.

“A me è piaciuta la squadra, abbiamo saputo soffrire nel primo tempo, abbiamo rischiato un po’ su palla inattiva, ma nient’altro. Nel secondo tempo abbiamo giocato bene, abbiamo avuto il baricentro più alto”.

L’allenatore campano ha commentato anche il piccolo battibecco tra Di Nunzio e Pandolfi durante la gara: “Francesco è come un allenatore in campo, è come se in campo ci fossi stato io. Pandolfi è un giocatore giovane, e se ci ascolta può arrivare ad alti livelli, alla fine il battibecco ci sta”.