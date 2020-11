Covid e crisi economica, in arrivo la maxi tregua fiscale

Tregua fiscale di fine anno per alleviare cittadini e imprese dal peso della crisi per il Covid: con l’ok quasi unanime in Parlamento allo scostamento di altri 8 miliardi, il Governo cerca ora di chiudere il quarto decreto Ristori. Il via libera del Cdm potrebbe arrivare domenica. Tra gli ultimi nodi quello della ‘cig di Natale’, bonus da 500 euro per le casse integrazioni che ancora divide la maggioranza. Oggi è prevista una nuova riunione dei capidelegazione.