Licata, Cannavò: “Acireale costruito per vincere, ma vogliamo giocarcela”

“La forza dell’Acireale non la scopro certamente io. Si tratta di una squadra costruita per provare a vincere il campionato e anche la stessa società non si è mai nascosta”. Questo il pensiero di Antonio Cannavò, attaccante del Licata, in vista del derby contro l’Acireale. Intervistato da La Sicilia, il bomber della formazione gialloblù ha poi proseguito: “Hanno un allenatore e calciatori importanti, anche di categoria superiore. Sarà una partita difficile, ma noi andremo là a vendere cara la pelle. Il nostro obiettivo deve essere quello di andare a giocarcela contro tutto e tutti su ogni campo, consapevoli della nostra forza – ha concluso Cannavò -. Come siamo riusciti a fare la passata stagione, uscendo vittoriosi da Acireale”.