Mattatoio clandestino a Paternò, scatta il sequestro dei Nas

CATANIA – I carabinieri dei Nas di Catania hanno scoperto un mattatoio abusivo in un’azienda zootecnica nel comprensorio di Paterno'(Ct). Il mattatoio e’ stato trovato in un allevamento bovino dove venivano depositati “rifiuti speciali” costituiti da materiali aziendali esausti, deiezioni animali e scarti di lavorazione che l’allevatore dopo la macellazione bruciava ed interrava. Dal materiale bruciato i carabinieri hanno recuperato e codificato alcuni dispositivi elettronici identificativi asportati dagli animali macellati clandestinamente, che hanno permesso di risalire alla provenienza dei capi che in alcuni casi erano di altri allevatori che ne avevano denunciato al scomparsa. Al termine delle operazioni, con la collaborazione di veterinari ufficiali dei distretti di Catania e Paterno’, sono stati sequestrati l’allevamento, le aree inquinate, il mattatoio e 60 capi di bestiame destinati all’abbattimento, considerato che non erano censiti all’anagrafe veterinaria e sottoposti alla prescritta profilassi sanitaria imposta dalla legge. L’allevatore e’ stato denunciato. (ANSA).