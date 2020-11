Palermo da playoff: Monopoli e Viterbese per il riscatto

Secondo il portale Trasfermarkt la squadra di Boscaglia per valore della rosa si piazza al quarto posto in classifica

“Una battuta d’arresto che non cambia le aspirazioni del Palermo”. Apre così l’edizione odierna de La Repubblica, analizzando i dati e i valori delle squadre del girone C di Serie C. I rosanero nell’ultima gara hanno perso in casa, al “Barbera”, per 1-0 contro la Turris. Un passo falso arrivato dopo cinque risultati utili consecutivi.

Tra le formazioni del girone C la squadra di Boscaglia è al quarto posto per valore della rosa, secondo Trasfermarkt. I rosanero sono dietro a Ternana, Bari e Catania. Il Palermo ‘vale’ 5,38 milioni, gli etnei 5,53, mentre i pugliesi e gli umbri rispettivamente 7,58 e 8,38 milioni.

Il cammino del Palermo, fino ad ora, si può dividere in pre e post focolaio. Contro Ternana, Teramo e Avellino ci ha giocato prima dello stop per il coronavirus, con tutte le altre dopo e con Catania e Turris i rosanero si stanno ancora mangiando le mani per le occasioni sprecate”, si legge.

La sconfitta contro la Turris non compromette il cammino del Palermo, ma certamente la formazione rosanero ha l’obbligo di avvicinarsi il più possibile alle zone alte della classifica e per farlo avrà subito due gare importanti, entrambe in casa, contro Monopoli e Viterbese…