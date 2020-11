Droga sull’auto, la scoperta dopo l’incidente in autostrada

MESSINA – Trasportava mezzo chilo di marijuana e 23 grammi di cocaina a bordo di un’auto presa a noleggio con la quale ha avuto un incidente autonomo sull’autostrada Messina-Palermo. A scoprire un 49enne, C.F., è stata la polizia stradale, intervenuta nella zona di Villafranca Tirrena, nel Messinese, in cui era avvenuto l’incidente.

Agli agenti sono parsi eccessivi l’attenzione dell’uomo per l’auto e il suo netto rifiuto a farsi trasportare in ospedale dal personale del 118, oltre che un evidente nervosismo. La perquisizione del mezzo ha confermato i sospetti degli agenti: la droga era conservata in cinque sacchetti. Il 49enne, privo di patente perché revocata, è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ora si trova ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

(DIRE)