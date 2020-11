Muore a Villa Sofia, ora i suoi organi salveranno altre vite

PALERMO – Prelievo multiorgano nell’ospedale ‘Villa Sofia’, dell’azienda ‘Ospedali riuniti Villa Sofia – Cervello’ di Palermo, da una persona anziana morta per emorragia cerebrale nel reparto di Rianimazione 1, diretto da Paolino Savatteri. Sono risultati idonei alla donazione il fegato ed i reni. “Nonostante l’emergenza assistenziale legata al coronavirus – dice il direttore generale dell’azienda Walter Messina – grazie alla dedizione del nostro personale, il tema della donazione degli organi è sempre al centro della nostra mission aziendale, ma accanto a ciò, la possibilità di raggiungere a pieno questo obiettivo si deve alla straordinaria sensibilità dei donatori e delle loro famiglie, capaci di trasformare contesti di grande sofferenza in gesti di generosità e altruismo, senza i quali non sarebbe possibile salvare altre vite”. (ANSA).