Tromba d’aria, “Decine di imprese sono in ginocchio”

Catania- Decine di imprese catanesi messe in ginocchio dal nubifragio che si è abbattuto sulla città. Molti stabilimenti produttivi della zona industriale risultano ancora chiusi a causa dei forti allagamenti e dei disagi alla rete idrica ed elettrica. “Confindustria Catania – dice il presidente dell’associazione Antonello Biriaco – ha già avviato la conta dei danni subiti dalle imprese associate. Stiamo operando in collegamento con l’amministrazione cittadina e con le istituzioni locali per avere un quadro definito della situazione e ottenere i giusti ristori. Nei quartieri più colpiti dal maltempo, villaggio Santa Maria Goretti e San Giuseppe La Rena, si contano danni molto ingenti anche tra le nostre imprese. Ma a soffrire pesantemente, ancora una volta, e’ l’area industriale di Pantano d’Arci, già flagellata da una condizione di disagio cronico. In questo momento così difficile – aggiunge – siamo al fianco delle imprese per garantire loro tutto il supporto necessario a superare le criticità. Occorre garantire subito il ripristino dei luoghi colpiti per consentire a imprese e lavoratori di tornare a operare in sicurezza”.