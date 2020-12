Covid, dal dolore alla solidarietà: raccolta fondi in nome di Samuel

CATANIA – Samuel Garozzo, una delle più giovani vittime a Catania del Covid-19, il prossimo 24 gennaio avrebbe compiuto 30 anni. E per quella data sarà devoluto il ricavato di una raccolta fondi ‘nata’ il giorno dell’ultimo saluto al giovane. Tanti amici desiderano che dalla perdita e dal dolore possa essere piantato un seme, un seme concreto. “Samuel aveva molta fiducia nel progresso, nella ricerca scientifica e nell’impegno quotidiano degli operatori sanitari che hanno cercato di salvargli la vita”, racconta chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

Sulla piattaforma ‘gofundme.com’ (LINK) è stata aperta una gara di solidarietà al fine di destinare una somma “all’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G.Rodolico – San Marco” di Catania, per l’acquisto di attrezzature destinate a contrastare l’emergenza Covid”.

“Questa volta sarà Samuel a regalare speranza ai malati di Covid-19”, si legge nella descrizione che accompagna la campagna fondi.

Uno dei motori dell’iniziativa è Riccardo, papà di uno dei più cari amici di giovane scomparso. “Eravamo sul sagrato della chiesa il giorno dei funerali e abbiamo pensato di fare qualcosa, in ricordo e in nome di Samuel, che potesse fare la differenza. E così ho lanciato l’idea della raccolta fondi, poi i ragazzi hanno fatto tutto in pochi giorni e domenica abbiamo diffuso l’iniziativa attraverso i social”. In poche ore sono state raccolte oltre 110 donazioni sfiorando la somma di 3000 euro. “Doneremo il ricavato al Rodolico, perché è stata quella l’ultima casa di Samuel”.

“Era una perla di ragazzo – dice Riccardo – l’ho visto entrare e uscire da casa mia per anni, aveva sempre il sorriso sulle labbra. Amava la tecnologia e dopo la laurea si stava già inserendo nel mondo lavorativo dell’informatica. Scoppiava di salute, ma il virus lo ha portato via in pochissimi giorni”.

Un dolore acuto quello che ha colpito la famiglia Garozzo. Una ferita insanabile per la giovane fidanzata di Samuel. Gli amici sono ancora increduli: “Il 23 novembre si è verificato un evento che ha stravolto le nostre vite per sempre, il nostro caro amico Samuel ci ha lasciato a causa del Covid-19. Aveva solo 29 anni e un sorriso contagioso (come quello che regala nella foto che pubblichiamo, ndr). Ha vissuto una vita piena d’amore, circondato dall’affetto dei familiari e degli amici, ciò lo ha reso una persona estremamente altruista, generosa e che non rifiutava mai di aiutare il prossimo”.

Questo terribile virus è subdolo. Nemmeno “l’età anagrafica” concede “la grazia” della guarigione. “Esorto tutti i giovani a non abbassare la guardia e a non considerare mai, neanche per un istante, questa minaccia come esclusiva della popolazione anziana o malata”, scrive Riccardo in un post su Facebook dove annuncia che “quest’anno non farà regali di natale” perché ha deciso di donare quella somma per la raccolta fondi in nome di Samuel che saranno destinate all’azienda Policlinico G.Rodolico – San Marco “per l’acquisto di attrezzature destinate a contrastare l’emergenza che stiamo vivendo”.

Un gesto concreto affinché dal dolore possa nascere un seme di speranza. Siamo sicuri che Samuel, da lassù, approva e sta sorridendo.