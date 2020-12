Falso carabiniere fermato a un controllo dai veri militari

PALERMO – I carabinieri hanno denunciato un palermitano di 45 anni per possesso di distintivi contraffatti. L’uomo, fermato ad un posto di controllo, ha dichiarato di essere un carabiniere mostrando ai militari una placca metallica simile a quelle in dotazione alle forze dell’ordine ed un tesserino di riconoscimento dell’Arma, dicendo di prestare servizio alla caserma Carini. Gli investigatori si sono resi conto che i distintivi mostrati dal 45enne erano falsi. Dalle prime indagini è emerso che l’uomo era stato carabiniere ausiliario, durante in servizio di leva, negli anni ’90. (ANSA).