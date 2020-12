Pecorino: “Ho ringraziato Biondi per l’assist. Col Bisceglie difficile”

CATANIA – Il Catania si sta facendo strada con l’attaccante classe 2001 Emanuele Pecorino, prodotto del vivaio rossazzurro, che nelle ultime cinque giornate ha trovato tre gol.

L’ultimo è arrivato in casa dell’Avellino dopo un assist di Kevin Biondi, anche lui cataenese e cresciuto nel vivaio del club rossazzurro. “Subito dopo il gol – racconta Pecorino a La Sicilia – sono corso a ringraziare Kevin. Sono felice per lui perché ha archiviato un momento difficile, anzi ha dato una risposta chiara sul campo. Gli ho detto che abbiamo fatto gol tutti e due”.

“Il gol che metto in bacheca? Il prossimo. Quello fatto contro il Palermo mi emoziona, ma quello di Avellino è stato importante per arrivare al successo”.

“Domani ci troveremo di fronte il Bisceglie e dobbiamo affrontarlo con la giusta mentalità. Magari qualcuno l’ha già disegnata come una sfida facile. Non lo è per nulla e noi in squadra lo sappiamo bene”.