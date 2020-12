PALERMO- Santino Paladino, nel ricordo di chi lo ha conosciuto e gli sta tributando il giusto omaggio della memoria, era un sindacalista gentiluomo. Un giudizio ripetuto che dà la misura di un uomo perbene e affettuoso, mai ‘nemico’, anche nel dissenso. Ieri, la notizia della sua morte, battuta dalle agenzie: “Si è spento oggi, all’età di 58 anni, il segretario della Cisal Messina Santino Paladino, che dallo scorso 16 novembre era ricoverato all’ospedale Papardo per Covid-19; negli ultimi giorni si era registrato un peggioramento delle sue condizioni di salute. ‘La Cisal si stringe attorno alla famiglia di Santino, volto storico del mondo sindacale messinese, da anni impegnato in prima linea a difesa dei lavoratori dell’ex Provincia e responsabile delle federazioni Csa eFiadel’, dicono Giuseppe Badagliacca, Nicola Scaglione e Gianluca Colombino della Cisal'”.

Che poi hanno aggiunto: “Un uomo stimato e apprezzato, a cui tutti riconoscevano competenza e umanità. La scomparsa di Santino è un duro colpo non solo per la nostra organizzazione sindacale, ma per le tantissime persone che in questi anni hanno avuto modo di conoscerne la serietà e la passione che metteva in tutto quello che faceva. Siamo vicini, in questo momento così doloroso, ai suoi familiari, a Rosy, Claudio e Francesco e a tutti coloro che, negli ospedali, lottano contro il Covid”.

“Il Covid è un inferno”

Sono tanti i rintocchi del dolore sul suo profilo Facebook. Qualcuno riporta l’ultimo messaggio ricevuto dall’amico ricoverato in ospedale: “Qui e in queste condizioni la vita ha tutto un altro senso”. Qualcuno scrive, come per cercare di trattenere ancora un po’ una persona cara: “Stanotte non ho fatto altro che ascoltare i tuoi messaggi vocali, la tua voce e ho ringraziato Dio che in un momento così particolare e difficile della mia vita ti ha messo sulla mia strada. Ho conosciuto una persona perbene che sapeva anche come contenere le mie sfuriate, ascoltare le mie ragioni e a volte riusciva anche a convincermi. Sempre garbato, elegante e a disposizione di tutti”.

Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha scritto sulla sua bacheca: “Quel galantuomo di Santino Paladino purtroppo ha perso la vertenza più importante della sua vita contro il Covid!”. Poi, De Luca riporta un messaggio del segretario della Cisal: “Diglielo a tutti, non è una semplice influenza. È un inferno”. La testimonianza di verità di un uomo onesto. Fino all’ultimo.