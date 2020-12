Diritti umani, Orlando premiato dal Consiglio d’Europa

Il sindaco Leoluca Orlando è stato premiato oggi con il “North-South Prize of the Council of Europe”, “per l’impegno sul fronte dei diritti umani e per l’affermazione del ruolo della legge a livello locale”. Dal 1995, il premio è attribuito ogni anno dal Consiglio d’Europa a due personalità che si sono distinte per la protezione dei diritti umani, la solidarietà internazionale e la democrazia. Il riconoscimento per il 2019 è andato al sindaco di Palermo ed alla sociologa tunisina Nabila Hamza, vicepresidente della Municipalità di La Marsa, nonché una fra le prime donne elette in un Consiglio comunale in Tunisia.

Il premio è stato consegnato dal presidente della Repubblica Portoghese Marcelo Rebelo de Sousa, alla presenza della Segretaria generale del Consiglio d’Europa, Marija Pejčinović Burić, e del Presidente dell’Assemblea Generale del Consiglio d’Europa, Rik Daems. A ricevere il premio è stato l’Ambasciatore d’Italia in Portogallo, Carlo Formosa.

Nel suo discorso di ringraziamento, il sindaco – che ha partecipato alla cerimonia in videoconferenza – ha affermato che il Premio “conferma il ruolo di leadership del Consiglio d’Europa nella promozione dei diritti umani e conferma che i sindaci italiani ed europei che promuovono la cultura e la pratica dei diritti umani non sono soli in questo sforzo.

Questo premio è un onore non solo per me, ma anche per i tanti che in questi anni si sono battuti per i diritti fondamentali, alla pace, alla liberazione dalla schiavitù della fame, per l’inalienabile diritto alla vita”.