Il Catania mette al tappeto il Bisceglie: rossazzurri vittoriosi 3-0

LENTINI (SR) – Il Catania supera brillantemente il test casalingo contro il

Bisceglie, dando immediata continuità al successo esterno conquistato ad

Avellino. Biondi sostituisce l’infortunato Rosaia in mezzo al campo

mentre Sarao è titolare al posto di Reginaldo che parte dalla panchina.

La gara si mette subito in discesa per i rossazzurri che sbloccano il punteggio dopo appena quattro minuti grazie alla perfetta inzuccata di

Sarao che devia in fondo al sacco il cross dalla bandierina di Maldonado. Il Bisceglie reagisce, manovrando bene sino alla trequarti ma impensierendo poco Confente che, in una circostanza, deve alzare in angolo l’insidioso diagonale di Musso. La retroguardia etnea mantiene alta la soglia d’attenzione, con Welbeck e Maldonado lesti a far ripartire l’azione in contropiede. Sul finire del primo tempo, matura il raddoppio grazie al guizzo di Pinto che imbecca centralmente Maldonado, abile a servire l’accorrente Calapai che scaglia alle spalle di Russo.

Nella ripresa il Catania mantiene il pallino del gioco, lasciando agli ospiti solo qualche iniziativa non adeguatamente finalizzata. Sono, viceversa, i rossazzurri a sfiorare più volte il terzo gol che arriva nel finale grazie al gran colpo di testa di Biondi, respinto a stento da Russo, con Priola che devia involontariamente il pallone nella sua porta su successivo rimpallo. Il 3-0 finale gratifica la buona prova sciorinata dagli etnei, guidati ancora una volta in panchina da Cristaldi che sostituiva lo squalificato Raffaele.

I rossazzurri continuano a scalare la classifica raggiungendo il 5° posto e domenica prossima saranno impegnati in un altro match casalingo contro la Cavese da affrontare senza il “metronomo” Maldonado che sarà squalificato per somma di ammonizioni.

PRIMO TEMPO (2-0)

4° Catania subito in vantaggio: sul cross dalla bandierina di Maldonado, colpo di testa di Sarao che manda il pallone nell’angolino più lontano: 1-0 !

6° conclusione di Maimone che, dopo una deviazione, sibila a lato;

8° tiro di Ferrante che finisce a lato. Gli ospiti protestano inutilmente per una presunta deviazione col braccio di un difensore etneo;

20° Confente alza in corner l’insidiosa conclusione di Musso;

23° punizione dal limite… calciata da Sarao sulla barriera ospite;

31° tentativo velleitario, dalla distanza, di Welbeck;

41° azione confusa in area ospite con i rossazzurri che invocano, inutilmente, la massima punizione;

42° raddoppio del Catania: azione avviata da Pinto con Maldonado che serve sulla corsa Calapai il cui diagonale non lascia scampo al portiere del Bisceglie: 2-0 !

45° le squadre vanno al riposo con Catania in doppio vantaggio.

secondo tempo (3-0)

SECONDO TEMPO (3-0)

1° nel Bisceglie, Pelliccia, Cigliano e Sartore sostituiscono De Marino, Ferrante e Padulano;

4° espulso per proteste l’allenatore del Bisceglie, Bucaro;

6° Catania vicinissimo al terzo gol: sul cross di Calapai, colpo di testa a botta sicura di Biondi respinto d’istinto da Russo!

7° gol annullato a Pecorino per fuorigioco sul tiro-cross di Silvestri!

11° tiro alto di Pecorino;

12° espulso Musso per doppia ammonizione. Bisceglie in inferiorità numerica;

14°nel Bisceglie, Cittadino lascia il posto a Makota;

18° ammonizione “pesante” per Maldonado che era diffidato e sarà squalificato;

18° Confente sventa il tentativo di Sartore;

25°nel Catania, Albertini e Reginaldo prendono il posto di Maldonado e Sarao;

33° gran tiro di Sartore, alto di poco;

36° terzo gol del Catania: sul cross di Albertini, gran colpo di testa di Biondi respinto

d’istinto da Russo. Poi il pallone sbatte su Priola e rotola in rete: autogol!

39° nel Bisceglie, Casella rileva Maimone;

39° nel Catania, Manneh, Piovanello e Noce prendono il posto di Pinto, Pecorino e Zanchi;

43° tentativo di Piovanello che non sortisce effetto;

45° concessi 5 minuti di recupero;

50° finisce con la sonante vittoria rossazzurra: 3-0!

CATANIA (3-5-2) – Confente, Silvestri (k), Claiton, Zanchi (dal 39°s.t. Noce), Calapai, Welbeck, Maldonado (dal 25°s.t. Albertini), Biondi, Pinto (dal 39°s.t.Manneh), Pecorino (dal 39°s.t. Piovanello), Sarao (dal 25°s.t. Reginaldo). A disposizione: Santurro, Della Valle, Panebianco, Emmausso, Vrikkis. Allenatore: Gianluca Cristaldi.

BISCEGLIE (4-3-3) – Russo, De Marino (dal 1°s.t. Pelliccia), Vona, Priola (k), Giron, Maimone (dal 39°s.t. Casella), Cittadino (dal 14°s.t. Makota), Ferrante (dal 1°s.t. Cigliano), Mansour, Musso, Padulano (dal 1°s.t. Sartore). A disposizione: Spurio, Altobello, Tarantino, Lauria, Zagaria, Vitale, Rocco.

Allenatore: Giovanni Bucaro.

Arbitro: Andrea Bordin di Bassano del Grappa.

Assistenti: Fabrizio Giorgi (Legnano) e Veronica Martinelli (Seregno).

IV Uomo: Antonino Costanza (Agrigento).

Reti: 4°p.t. Sarao (CT); 42°p.t. Calapai (CT); 36°s.t. aut. Priola (BI).

Ammoniti: Musso (BI); Maldonado (CT); Albertini (CT);

Espulsi: Bucaro (allenatore del Bisceglie); Musso (Bisceglie);

Diffidati: Maldonado (CT); Cittadino (BI).

Indisponibili: Martinez, Dall’Oglio, Piccolo, Vicente, Tonucci, Pellegrini, Gatto, Izco, Rosaia (CT).

Squalificati: Giuseppe Raffaele (allenatore Catania).