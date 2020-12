Maltempo in arrivo: “Al Sud piogge e temporali intensi”

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni. GIOVEDI’ 3 DICEMBRE Al Nord residua instabili sul Triveneto con fiocchi a bassa quota; schiarite al Nordovest ma con nuove piogge e nevicate a bassa quota dalla serata. Temperature in leggero aumento, massime tra 3 e 7. Al Centro nuvolosità irregolare con residui locali fenomeni tra mattina e pomeriggio; peggiora poi in serata sull’alta Toscana. Temperature in calo, massime tra 5 e 9. Al Sud instabile con piogge e temporali, anche intensi sulla Sicilia, la Calabria e il Salento. Temperature in graduale diminuzione, massime tra 12 e 17. VENERDI’ 4 DICEMBRE Al Nord giornata di maltempo con piogge e rovesci nonché nevicate sino a bassa quota o a tratti in pianura al Nordovest; quota neve in rialzo. Temperature in rialzo, massime tra 2 e 7. Al Centro peggiora sulle regioni tirreniche a iniziare dalla Toscana con fenomeni anche intensi; nuvoloso ma più asciutto altrove. Temperature in rialzo, massime tra 9 e 14. Al Sud nubi alternate a schiarite, ampie dalla serata, con possibilità di locali fenomeni su basso Tirreno e Ioniche. Temperature stabili, massime tra 12 e 17. SABATO 5 DICEMBRE Al Nord prosegue il maltempo con piogge e rovesci diffusi nonché neve oltre i 700/1100m; più asciutto su Ovest Alpi e Romagna. Temperature in rialzo, massime tra 3 e 8, superiori ad Est. Al Centro ancora instabile sulle Tirreniche con fenomeni anche intensi; neve dai 1000/1400m; più asciutto sul versante adriatico. Temperature in rialzo, massime tra 11 e 16. Al Sud avvio di giornata discreto, salvo qualche residuo fenomeno sulle Ioniche. Peggiora entro la serata. Temperature in lieve rialzo, massime tra 15 e 20. (ANSA)