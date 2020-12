Simula di essere stato minacciato per non finire un lavoro: denunciato

PRIOLO GARGALLO – Non riuscendo a risolvere i problemi di malfunzionamento di un impianto di climatizzazione di un albergo di Noto (Sr) e per il quale i proprietari avevano pagato 35.000 euro, il titolare di una ditta avrebbe simulato una intimidazione denunciando alla Polizia di aver trovato nel suo furgoncino un bossolo avvolto in un manoscritto con minacce per farlo desistere dal continuare i lavori. La verità è però stata scoperta dagli investigatori del commissariato di Priolo Gargallo, che hanno denunciato l’imprenditore per simulazione di reato. (ANSA).