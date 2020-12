Acr Messina, Novelli: “Manfrellotti e Zaine ottimi acquisti”

Il tecnico della formazione giallorossa: "Rappresentano due opzioni in più che innalzano la qualità"

MESSINA – “Manfrellotti lo conoscevo, ha caratteristiche importanti e diverse da Foggia e ci darà una grossa mano”. A dirlo è Raffaele Novelli, tecnico dell’Acr Messina, commentando i due nuovi acquisti della società giallorossa. Intervistato Come si legge su “messinasportiva.it”, l’allenatore della formazione peloritana ha poi proseguito: “Zaine l’ho avuto con me nella Primavera del Genoa e all’Aversa Normanna. Lo conosco bene, deve riprendere dal punto di vista fisico – ha concluso Novelli -. Rappresentano due opzioni in più che innalzano la qualità”.