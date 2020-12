Catania, squadra costretta al trasferimento a Lentini

Il Catania è ancora costretto a giocare lontano dal proprio stadio. La squadra rossazzurra ad inizio stagione, per via dei lavori legati al manto erboso del “Massimino”, aveva traslocato all’Angelino Nobile di Lentini, per tornarvi subito dopo.

La dirigenza rossazzurra ha chiesto la deroga alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, che ha esaminato la documentazione prodotta e deliberato di accogliere l’istanza in deroga presentata dalla società Calcio Catania S.p.A. per l’utilizzo dello Stadio “Angelino Nobile” di Lentini per la disputa delle gare necessarie alla conclusione del Campionato Serie C 2020/2021.

La prossima gara della squadra di Mister Raffaele, cioè quella contro la Cavese in programma domenica 6 dicembre alle ore 15.00, verrà disputata al “Nobile” di Lentini.