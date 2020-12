Palermitano lo studio legale dell’anno: Lexia riceve il premio ‘Sud e Isole’

LEXIA Avvocati è lo studio legale dell’anno “Sud e Isole”. Lo studio legale è stato premiato ieri ai TopLegal Awards, la cerimonia, giunta alla quattordicesima edizione, che quest’anno si è tenuta in modalità telematica, alla presenza di oltre ottocento partecipanti. Il riconoscimento è stato ritirato dagli avvocati Alessandro Dagnino, presidente del comitato di gestione dello studio e Andrea Vincenti, partner. LEXIA Avvocati ha avuto la meglio sui numerosi concorrenti per la categoria. Come ogni anno TopLegal, celebre rivista nel settore, attribuisce il prestigioso riconoscimento alle eccellenze nel settore legale italiano, avvalendosi di una commissione indipendente composta da figure apicali delle direzioni legali, fiscali e finanziarie di grandi aziende italiane ed estere.

Nella motivazione del premio si sottolinea la capacità d’avere formato nella città di Palermo un team specializzato nel diritto tributario e finanziario capace di attrarre la clientela internazionale. Allo studio è stata inoltre riconosciuta la capacità di promuovere l’innovazione tecnologica nel mercato legale. LEXIA Avvocati riceve il premio “Sud e Isole” per il secondo anno consecutivo.

“Il premio – ha commentato l’avvocato tributarista Alessandro Dagnino in occasione della cerimonia – rappresenta un riconoscimento al lavoro di tutta la squadra di legali che si dedicano all’assistenza dei nostri clienti. Lo studio ha sedi e opera a Milano, Roma e Palermo ma siamo particolarmente soddisfatti che questo premio sia stato attribuito proprio per l’attività svolta nel Mezzogiorno d’Italia. Ci rende orgogliosi, infine, l’apprezzamento per la nostra capacità di innovare attraverso la tecnologia. Oltre ad utilizzare le tecnologie in cloud, LEXIA Avvocati – ha spiegato il giurista – è proprietaria di un sistema di gestione delle pratiche che consente in ogni momento di monitorare e relazionare al cliente lo stato delle attività svolte”. Proprio l’avvocato Dagnino nella serata è stato selezionato come finalista per altri tre premi nella categoria “contenzioso presso la Corte di Cassazione”, e nelle categorie “consulenza fiscale” e “contenzioso fiscale”.

“Il 2020 – spiega l’avvocato societarista Andrea Vincenti – ha consacrato lo studio come punto di riferimento per gli imprenditori stranieri che intendono investire in Italia e, in particolare, in Sicilia, la quale suscita particolare interesse anche per la sua posizione strategica al centro del Mediterraneo”. Lo studio LEXIA Avvocati (www.lexia.it) nasce dall’unione delle esperienze professionali dei fouding partner – Alessandro Dagnino, Francesco Dagnino, Vincenzo Sanasi D’Arpe, Andrea Vincenti – e coinvolge oltre quaranta professionisti specializzati nelle aree del diritto tributario, diritto societario, diritto dei mercati finanziari e diritto della crisi d’impresa, dislocati nelle sedi di Palermo, Roma e Milano.