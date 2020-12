Volley Modica, sconfitta esterna contro Galatina per 3-1

Arriva la prima vera sconfitta per l’Avimecc Volley Modica ed arriva contro la prima della classe, Efficienza Energia Galatina. La prima sconfitta era arrivata contro Grottazzolina, ma in quella prima di campionato Tulone e compagni erano riusciti a scippare un punto in casa di una delle favorite di

questo girone.

La buona notizia è la prova di carattere messa in campo dagli uomini di Bua che hanno avuto un calo solo al terzo set, giocandosi alla pari i primi due e facendo una grande rimonta nel quarto che non è bastata a far guadagnare un punto. Le due squadre si sono date battaglia fino all’ultimo, ma ha prevalso la qualità dei padroni di casa che possono godersi un primato in solitaria.

Il primo set dimostra subito quanto la sfida può essere equilibrata, non c’è mai un vero distacco tra le due compagini che giocano una gara punto a punto. Prima con un 8-7, poi con un 15-16 fino al 19-21 che faceva sognare i ragazzi modicani. Alla fine del primo set, però, il tabellone segna il 30-

28 in una sfida che promette già tante emozioni.

Il secondo set non demerita per qualità messe in campo. È ancora un sostanziale equilibrio tra le parti, che nasce da un 8-7 figlio di un punto a punto che tiene incollati gli spettatori allo schermo, sul finale il punteggio registra un 21-19 che non lascia del tutto convinti i ragazzi guidati da coach

Stomeo. Infatti l’Avimecc Volley Modica torna alla carica e riesce a sorpassare la squadra avversaria e a chiudere il set a proprio favore con un 23-25.

Il terzo set registra un forte calo di concentrazione da parte degli uomini di Bua, proprio quest’ultimo decide di mettere in campo Battaglia e Imbesi e di lasciare fuori Chillemi e Martinez a metà set cercando di spronare la squadra. Giannotti e compagni sono, però, molto concentrati e vogliosi di chiudere a proprio favore una gara giocata in casa anche se contro un avversario ostico. Il finale registra il parziale più netto 25-17.

Il quarto, ed ultimo, set inizia con lo stesso piglio con il quale si era chiuso il precedente. La formazione di casa si porta avanti fino al 8-2 e sente il profumo di vittoria nell’aria. Gli ospiti non ci stanno e provano a reagire, portandosi sul 16-13 con caparbietà e voglia di dimostrare che si può essere ancora in partita anche dopo un attimo di sbandamento. Il finale segna 25-23 con grande onore per Modica per la voglia di dare il massimo dimostrata, con la convinzione che lavorando si è già sulla buona strada per regalarsi grandi soddisfazioni future.

EFFICIENZA ENERGIA GALATINA – AVIMECC VOLLEY MODICA 3-1 Parziali: 30-28, 23-25, 25-17, 25-23

EFFICIENZA ENERGIA GALATINA: Apollonio (L), Parisi 1, Musardo 11, Giannotti 28, Lotito 12, Gallo, Maiorana 9, Elia 6, Torchia (L), Lentini 1, Buracci. Allenatore: Stomeo.

AVIMECC VOLLEY MODICA: Tulone 2, Raso 9, Battaglia 6, Martinez 18, Dormiente (L), Cuti, Chillemi 11, Nastasi (L), Busch 14, Imbesi 4, Garofolo 12. Allenatore Bua.