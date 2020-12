“Catania fragile e senza vertici: Pogliese si dimetta”

Catania – “E’ sotto gli occhi di tutti come la città di Catania sia sottoposta a straordinarie e continue prove di sopravvivenza e come la crescente emergenza sanitaria si accompagni purtroppo ad un sempre più critico stato di deprivazione dei servizi essenziali per i cittadini che mostrano tutta la fragilità e l’incompiutezza di un’amministrazione comunale senza vertice”. Lo dichiara Jacopo Torrisi, componente di segretaria provinciale del PD, con delega Ufficio di programma e alla città di Catania. “Come Partito Democratico catanese torniamo a chiedere al sindaco Pogliese un atto di decoro istituzionale e di reale amore per questa città, dimettendosi – ribadisce – solo lui può sbloccare questo empasse e consentire, attraverso libere elezioni, che Catania abbia finalmente una guida autorevole, legittimata e capace di adottare con celerità e decisione tutte quelle misure straordinarie di cui la città ha oggi un estremo bisogno”.

“Il quadro complessivo è desolante – sottolinea il responsabile Ufficio di programma del PD – la pessima qualità ambientale della nostra città, il disastro del piano della raccolta rifiuti, delle energie rinnovabili e della mobilità, a cui si aggiunge, l’inefficienza della rete di smaltimento delle acque meteoriche che puntale si appalesa dopo ogni nubifragio, e l’emergenza sanitaria, la più grave degli ultimi 100 anni, che rende ogni intervento più difficile, basti immaginare in questi giorni di freddo e pioggia come sia complicato allestire delle tensostrutture organizzate per i senza tetto. Di fronte a tutto questo, solleviamo qualche legittimo interrogativo”.

“Chi dovrebbe guidare la macchina amministrativa in queste ore di eccezionali, continue e molteplici emergenze? Chi dovrebbe con decisioni autorevoli e veloci approntare soluzioni? – si interroga Torrisi che ricorda come sul tema della mobilità, Catania sia al collasso, nonostante gli sforzi delle partecipate, come l’Azienda Metropolitana Trasporti, che ha portato a segno risultati più che positivi senza riuscire a superare lo stallo. “Non è stato ancora adottato il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS) e progetti già avviati dalla precedente amministrazione – sottolinea il responsabile dell’Ufficio di programma PD etneo – come la monorotaia gommata sulla zona nord per snellire il traffico dalla zona pedemontana o il prolungamento della metropolitana fino all’aeroporto e altre gradi opere, non vedono ancora la luce”.

“Siamo senza una guida democraticamente eletta – conclude – manca il vertice decisionale perché non basta un facente funzioni ad affrontare l’emergenza. Un cavillo giuridico (certamente accettabile e comprensibile in un contesto normale) ci costringe ad un immobilismo intollerabile di fronte all’emergenza. Per questo, chiediamo al Sindaco Pogliese di lasciare responsabilmente questa poltrona”.