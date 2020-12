Green Basket, trasferta in Lombardia: sfida alla corazzata Bernareggio

PALERMO – Il Green Basket Palermo affronterà domani alle 19 la Pallacanestro Bernareggio ’99 nell’anticipo della 2a giornata del campionato di Serie B Old Wild West, girone B1.

I palermitani, reduci dalla sconfitta di domenica scorsa contro Agrigento, cercano l’immediato riscatto per muovere la propria classifica. Di fronte ci sarà però un’altra corazzata, perché Bernareggio è l’unica formazione di Serie B ancora imbattuta sul campo.

Sì, perché i lombardi sono i freschi campioni della Supercoppa Centenario 2020, con 7 vittorie in altrettanti incontri, riconfermandosi poi nell’esordio in campionato con la vittoria a Torrenova. Bocche da fuoco da tenere d’occhio sono le due ali Baldini e Laudoni, top scorer di domenica rispettivamente con 17 e 16 punti, e una solidità difensiva che gli ha portato 29 dei 31 rimbalzi totali conquistati contro Torrenova.

“Una squadra molto in forma, reduce da una Supercoppa vinta ed un esordio vincente a Torrenova – commenta l’ala palermitana Edoardo Nicosia –. Ha un roster costruito sull’atletismo, una formazione veramente completa. Non sarà affatto facile, ma noi non ci tireremo indietro”.

Palla a due in programma domani alle 19, arbitrano Fabrizio Suriano e Stefano Pulina di Torino. Il match sarà visibile gratuitamente in diretta streaming su LNP PASS (www.lnppass.com/legapallacanestro.com).