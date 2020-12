Occhipinti verso l’Ias, critiche di Adorno e Patti

Dopo essere stato silurato dalla prima commissione dell’Ars come presidente dell’Irsap, il ragusano Giovanni Occhipinti potrebbe essere ripescato dal governo per guidare l’Ias. Ma il Pd di Siracusa con il segretario provinciale Salvo Adorno si esprime criticamente su questa possibilità, citato da La Sicilia. Anche l’esponente ambientalista Giuseppe Patti (nella foto) contesta l’eventualità. “Non sappiamo se siamo di fronte ad una scelta definitiva o siamo ancora ai si dice – commenta Patti -. Ma quello che colpisce di questa vicenda è la totale mancanza di trasparenza democratica. Il “si dice” sulla nomina del ragusano Giovanni Occhipinti pone alcuni interrogativi che non possono lasciare indifferenti e non di mero campanilismo. Infatti il presidente Musumeci disattende le indicazioni della commissione Affari Costituzionali dell’ARS, dove neanche la maggioranza di centro destra non ha difeso l’indicazione della proposta di (ri)nomina a commissario dell’IRSAP, nell’ottobre scorso per mancanza di titoli. Invece per la nomina dall’IAS aggira l’ostacolo con un procedimento che di democratico ha poco, ovvero con l’indicazione di una terna che l’assessore Turano invierà al Consiglio di Amministrazione che nominerà il presidente”. La nomina di Occhipinti all’Irsap era stata stoppata anche dopo le prese di posizione (con tanto di esposto) del deputato ragusano del Pd Nello Dipasquale.