Palermo, lesione del legamento collaterale mediale per Almici

CALCIO - SERIE C

Scongiurata la rottura dei legamenti per il terzino

PALERMO – Il Palermo tira un leggero sospiro di sollievo perché per Almici la stagione non si è chiusa anzitempo, ma dovrà stare fuori almeno per i primi giorni del 2021.

Il terzino destro, mercoledì scorso contro la Viterbese ha dovuto lasciare il campo per infortunio e oggi si è sottoposto ad una risonanza magnetica.

Almici, scrive il Palermo, ha subito un trauma distorsivo del ginocchio sinistro con lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale e con bone bruise del compartimento esterno. Il calciatore inizierà domani la rieducazione funzionale con i fisioterapisti.