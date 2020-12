Addio a Peppe Wjan: “La tua musica e i tuoi sorrisi saranno sempre con noi”

PALERMO – In città lo conoscevano in tantissimi: Peppe Wjan, dj e organizzatore di eventi palermitano di 51 anni, è morto nella giornata di oggi. Era stato impiegato al Cerisdi, ma la sua grande passione era la musica. A stroncarlo, le conseguenze di un incidente che avrebbero aggravato le sue condizioni di salute già messe alla prova in passato. Sui social sono centinaia i messaggi per lui: lacrime e dolore per un addio che nessuno si aspettava, specialmente per il carattere sempre allegro e positivo di Peppe, che pochi giorni fa, proprio su Facebook, aveva pubblicato una foto dall’ospedale scrivendo: “Quando la tempesta sarà finita, probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto ad attraversarla e a uscirne vivo. Anzi, non sarai neanche sicuro se sia finita per davvero. Ma su un punto non c’è dubbio. Ed è che tu, uscito da quel vento, non sarai lo stesso che vi è entrato”.

“Amico Mio e adesso? – Scrive Cinzia -. Quante risate in giro insieme per Palermo in scooter I Raid insieme… E quando ti raggiungevo alle feste dove lavoravi aspettandoti fino a tardi per poi andare a bere una cosa insieme… ti conosco da sempre… Ci siamo sentiti un mesetto fa, con la promessa di riabbracciarci appena tornavo a Palermo e poi ti ho scritto e non mi hai risposto e proprio ieri avevo pensato di chiamare un amico comune per sapere… Non è possibile… Perché?”.

E ancora: “Hai lottato come un Leone, ma il destino è crudele!!.. 30 anni di amicizia.. sei e sarai sempre nel mio cuore, riposa in pace”, scrive Piero. “Ciao Peppe, il tuo sorriso e la tua musica accompagneranno ogni mio dolce ricordo rivolto a te, non ti dimenticheremo mai”.