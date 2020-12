Calcio Sicilia: “Grande orgoglio essere riferimento per il Palermo”

PALERMO – Nei giorni scorsi il Palermo ha annunciato la nascita della propria scuola calcio, che si avvarrà delle scuole calcio del panorama palermitano.

Il Calcio Sicilia, una delle maggiori società calcistiche giovanili del panorama siciliano, è pronta a questa collaborazione ed esprime, tramite una nota, tutta la propria felicità per questa iniziativa:

“È notizia dei giorni scorsi – si legge – dell’ufficialità dell’affiliazione del gruppo Calcio Sicilia al Palermo FC. Siamo diventati a tutti gli effetti scuola calcio Palermo, proseguendo così un rapporto di collaborazione che dura ormai da tanti anni. Ringraziamo la società per la fiducia rinnovata, oltreché alla stretta collaborazione con i responsabili del settore giovanile. Per noi è motivo d’orgoglio continuare a essere un punto di riferimento per i colori rosanero, dopo che nelle stagioni molti giocatori sono passati dal gruppo Calcio Sicilia al Palermo.

Negli anni il Calcio Sicilia – conclude la nota – è sempre stata la casa del Palermo e per noi lo resterà sempre”.