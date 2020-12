Mobilità sostenibile, Saitta: “Quattro milioni a Catania”

CATANIA – “Via libera dalla Conferenza Stato-Regioni sul decreto interministeriale che prevede l’erogazione di 1,150 miliardi di euro per tutti i Comuni sopra i 100mila abitanti, dal 2019 al 2033 per i piani urbani sulla mobilità sostenibile. Per la città di Catania parliamo di risorse pari a 4 milioni e 700mila euro. Una buona notizia per il trasporto pubblico locale”. Lo afferma in una nota il deputato alla Camera del Movimento Cinque Stelle Eugenio Saitta.

“La promozione di una mobilità ecosostenibile con risorse pari a 4 milioni e 700 mila euro per Catania – aggiunge – servirà non soltanto di ridurre le emissioni nocive e il superamento dei livelli di particolato nell’aria ma anche di rilanciare la produzione e l’occupazione nella filiera industriale degli autobus. Il trasporto pubblico locale è uno dei settori che più ha pagato il prezzo della pandemia, con queste risorse puntiamo a una riforma complessiva del settore e a uno sviluppo sostenibile per le città”. (ANSA).