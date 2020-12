Covid, domani l’ordinanza di Musumeci: ecco i punti principali

PALERMO– Ci siamo, gli ultimi passaggi sono stati completati e domani, verosimilmente e salvo sorprese, sarà il giorno dell’ordinanza del presidente Musumeci sulle norme e i consigli per rendere più sicuro il Natale in Sicilia al tempo del Covid. Proprio stasera il presidente della Regione e l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, hanno avuto il via libera del Comitato tecnico scientifico siciliano. Era questo, appunto, uno dei tasselli da completare: il confronto con gli esperti che stanno monitorando l’andamento del Covid nella regione. Il parere della comunità scientifica sembra chiaro e unanime: si tratta di una trama che potrà provare a limitare il contagio, ma che non lo fermerà.

I punti più importanti

Quasi tutto è stato già raccontato in questi giorni di bozze e sussurri, quindi il provvedimento dovrebbe essere già annunciato, almeno in buona parte, sempre salvo novità dell’ultimo minuto. Tamponi rapidi per chi arriva in Sicilia, nei porti o negli aeroporti, sempre che non ci si presenti con un tampone molecolare fatto nel luogo di provenienza. Ma il tampone rapido verrà comunque ripetuto dopo cinque giorni. I viaggiatori negativi resteranno così sotto il controllo delle Asp, mentre i positivi entreranno ‘nel circuito del contagio’, con i provvedimenti che si adottano in questi casi.

Dovrebbe essere all’ordine del giorno anche una più stretta vigilanza su ristoranti, negozi, locali, centri commerciali e movida. Ai titolari delle attività – secondo quanto trapela – verrà fortemente e ulteriormente raccomandato di dichiarare la capienza massima dello spazio a disposizione per favorire i controlli.

Preoccupazione per la Sicilia

“Sul fronte delle regioni si evidenziano miglioramenti notevoli in regioni come la Lombardia e la Toscana, non è lo stesso per Veneto, Sicilia e la Puglia”, così, oggi, il direttore della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, in conferenza stampa. C’è preoccupazione per la terza ondata e i dati siciliani non sono incoraggianti. Intanto, oggi, sono 1.148 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.966 tamponi effettuati. Superata di nuovo quota mille dopo che ieri il dato segnava 918 nuovi positivi. I decessi sono 36, che portano il totale a 1.829. Con i nuovi casi sono a 39.555 gli attuali positivi, con un decremento di 691 casi rispetto a ieri. Di questi 1.573 sono i ricoverati (19 in meno rispetto a ieri): 1.374 pazienti in regime ordinario (-13) e 199 (-6) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 37.982 persone. I guariti sono 1803. La distribuzione dei nuovi contagi per province vede a Catania 440, Palermo 214, Messina 105, Ragusa 45, Trapani 159, Siracusa 32, Agrigento 46, Caltanissetta 49, Enna 58.