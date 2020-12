Covid-19, curva del contagio stabile nella provincia di Trapani

TRAPANI – Fondamentalmente stabile, con una leggera inflessione, il conteggio dei positivi al Sars-Cov 2 in provincia di Trapani. Questa la distribuzione, aggiornata ad oggi, nei 24 comuni della provincia: Alcamo 318; Buseto Palizzolo 7; Calatafimi Segesta 14; Campobello di Mazara 34; Castellammare del Golfo 83; Castelvetrano 223; Custonaci 29; Erice 106; Favignana 3; Gibellina 12; Marsala 602; Mazara del Vallo 377; Paceco 41; Pantelleria 8; Partanna 45; Poggioreale 0; Salaparuta 4; Salemi 38; Santa Ninfa 4; Trapani 531; Valderice 521; Vita 2; San Vito Lo Capo 23; Petrosino 46. Sono 2602, complessivamente, i positivi accertati in provincia di Trapani. I deceduti, dall’inizio della pandemia ad oggi, sono 81. Aumenta sensibilmente anche il numero dei guariti, 2226. Alla data di oggi, inoltre, va sottolineato che i ricoverati in terapia intensiva sono 19, in reparto non intensivo, invece, sono 86.