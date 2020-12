“Nuova Iside, il corpo sulla spiaggia è di Vito Lo Iacono”

PALERMO– Quei poveri resti trovati sulla spiaggia calabrese del Comune di San Ferdinando, il 20 giugno scorso, sono di Vito Lo Iacono, il capitano coraggioso del peschereccio ‘Nuova Iside’, inabissatosi al largo di San Vito Lo Capo. La notizia viene confermata dal legale della famiglia Lo Iacono, l’avvocato Aldo Ruffino. La fine di una parte della storia è in una comunicazione della Procura di Palermo, inviata dopo un’istanza dello stesso Ruffino alla Procura di Palmi, per conoscere l’identità di quel corpo ormai ridotto a scheletro. Dopo ‘avere appreso’ è Palermo che risponde a una domanda sollevata a Palmi e ai suoi esperti che hanno studiato il caso. Così viene comunicato il risultato della consulenza del 23 novembre scorso. E non ci sono dubbi: “Il cadavere rinvenuto sul litorale del Comune di San Ferdinando apparteneva in vita a Lo Iacono Vito, scomparso in mare il tredici maggio scorso”.

Il ragazzo tornerà a casa

Vito Lo Iacono tornerà a casa, almeno questo, dopo la tragedia del peschereccio ‘Nuova Iside’, affondato per cause che sono oggetto di un’inchiesta della Procura di Palermo. Con lui morirono Matteo, il papà, e il cugino Giuseppe. Su quel corpo ritrovato c’erano due ipotesi: la più accreditata è che appartenesse a Vito, la seconda che potesse essere di Francesco Vangeli, un ragazzo calabrese vittima di una violenza feroce, secondo la cronaca fin qui disponibile: anche in quel caso c’è una madre che piange e che chiede verità e giustizia. “Alla fine del mese di settembre la mamma e la sorella – spiega l’avvocato Aldo Ruffino – sono state invitate al prelievo di campione biologico al fine di comparare il loro Dna con quello del corpo ritrovato in spiaggia. Sono andate a Messina per eseguire i prelievi dei campioni da analizzare”. Oggi la risposta.

Rosalba: “Me lo sentivo”

Rosalba Cracchiolo, la mamma coraggiosa del ragazzo, ora dice: “Come vuole che stia? Io me lo sentivo che era lui. Appena ho visto le foto, l’ho detto subito: è il mio ragazzo, è Vito”. L’aveva detto subito, Rosalba. E non si sbagliava.

Il nostro flash

+++ Il corpo trovato sulla spiaggia in Calabria è di Vito Lo Iacono, il pescatore della Nuova Iside, lo dice il legale dei familiari Aldo Ruffino+++ Seguono aggiornamenti.