Palermo, cercarsi trascinatore: chance per Lucca

I rosanero non hanno in organico calciatore in grado di trascinare la squadra nei momenti di difficoltà

PALERMO – Il problema del Palermo. L’avvio di campionato dei rosanero non ha soddisfatto nessuno: società, giocatori e tifosi. Trovare effettivamente quali siano stato fin qui le motivazioni di questo ridimensionamento della squadra è praticamente impossibile.

Le premesse e le ambizioni questa estate erano completamente diverse: “Il Palermo lotterà per le posizioni di vertice” o “Ci giocheremo col Bari la promozione in B”, erano le frasi che si ripetevano i tifosi. La realtà, adesso, è però un’altra.

La formazione di Boscaglia non ha incantato per prestazioni, cattiveria e soprattutto motivazioni. L’assenza di un vero bomber sta pesando come un macigno. Nel Palermo non c’è un trascinatore, un giocatore al quale affidarsi nei momenti di difficoltà. L’organico è un insieme di buoni giocatori, ma nessuno in grado di decidere la gara da solo.

Una macchina che funziona solamente quando tutti e undici gli ingranaggi interagiscono e si muovono alla perfezione. Per quanto riguarda il reparto offensivo, probabilmente, sarebbe servito qualcosa di diverso. Senza nulla togliere, naturalmente, a Saraniti, che dopo un avvio da dimenticare è in netta ripresa, e Lucca, giovane di belle speranze che però non si è ancora consacrato.

Per quest’ultimo contro la Casertana ci sarà una chance importante dal primo minuto, vista l’assenza per squalifica di Saraniti. La doppietta contro la Viterbese, con tanto di esultanza polemica, lo ha rinvigorito e adesso vuole provare a convincere Boscaglia che può esser utile ai rosanero anche da titolare: l’unico modo per farlo è segnare ancora…