Rifiuti, l’indagine sulle discariche: ecco chi controllerà le carte

L’indagine sulle autorizzazioni alle discariche private della Sicilia può partire. C’è il decreto di nomina dei membri della commissione ispettiva che dovrà vagliare i documenti sulle autorizzazioni, per verificare se i vari iter e le autorizzazioni richieste sono presenti.

La commissione non entra nel merito delle autorizzazioni ma controllerà se le procedure sono regolari. La squadra sarà coordinata da Domenico Sole Greco: e ne fanno parte Angelo Aliquò, Roberta d’Ippolito, Pio Guida, Francesco Lo Re, Anna Maria Manzo, Fabio Marino, Nunzio Sapuppo e Francesco Paolo Scaglione. Gli ultimi due sono un carabiniere e un finanziere in pensione. Li ha nominati l’assessore regionale ai Rifiuti Alberto Pierobon.

La decisione dell’assessore di varare un’indagine sulle autorizzazioni segue alla chiusura della discarica di Alcamo, satura, per la quale era stato chiesto il via libera all’ampliamento, ma alla Regione si scoprirono delle irregolarità nel rilascio della precedente autorizzazione del 2017. E così il governo ha deciso di osservare con una lente di ingrandimento le procedure autorizzative relative alle discariche, in buona parte private, che hanno fatto la parte del leone del sistema dei rifiuti in Sicilia. Uno scenario che il nuovo Piano dei rifiuti approdato all’Ars dovrebbe modificare riducendo il peso delle discariche nel sistema.