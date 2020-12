Licata, Maltese: “Vogliamo arrivare tre le prime quattro”

"Pensiamo a raggiungere la salvezza e poi a divertirci. Ma se alla fine del girone d'andata saremo lì in alto, allora proveremo a vincere"

LICATA – “Il nostro obiettivo è migliorare la posizione della scorsa stagione, quindi arrivare tra le prime quattro”. Così Salvatore Maltese, difensore del Licata. Intervistato da La Sicilia il capitano della squadra gialloblù ha poi proseguito: “Ma è inutile pensare troppo in là, per esperienza serve guardare al futuro prossimo. Pensiamo a raggiungere la salvezza e poi a divertirci – ha concluso Maltese -. Ma se alla fine del girone d’andata saremo lì in alto, allora proveremo a vincere”.