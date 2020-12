Revocato reddito di cittadinanza a parcheggiatore abusivo

Continua l'attività della Questura per contrastare il fenomeno criminale tanto diffuso in città.

CATANIA – Un altro parcheggiatore abusivo perde il diritto al Reddito di Cittadinanza. È questo il risultato della incessante l’azione di contrasto della Questura di Catania, in perfetta sinergia con le altre forze di Polizia impegnate in tale attività inclusa la Polizia Locale del Comune di Catania. La polizia utilizza tutti gli strumenti di legge previsti: dall’Avviso Orale, sia semplice che aggravato, dal D.A.C.Ur. (Divieto di Accesso a determinate aree dei Centri Urbani) fino alla revoca del Reddito di Cittadinanza.

L’Inps ha decretato la decadenza del reddito di cittadinanza nei confronti di M.G. cl.’78 che esercitava l’attività illecita in questa Piazza San Francesco d’Assisi, destinatario, tra il 2019 ed il 2020, di ben 9 sanzioni per esercizio di attività di parcheggiatore non autorizzata e di una denuncia all’A.G. La Polizia Locale del Comune di Catania lo ha denunciato anche per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.