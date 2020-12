CALCIO - SERIE C

CATANIA – Joe Tacopina è ufficialmente arrivato a Catania per chiudere la trattativa relativa all’acquisto del club.

L’avvocato italo-americano, scrive “newscatania.com”, è atterrato nella città etnea alle 12.50 circa, con un volo proveniente da Venezia.

Tacopina, subito dopo il suo arrivo in città, è andato a pranzo e dopo si recherà a Torre del Grifo per discutere gli ultimi dettagli prima della firma per l’acquisizione del club.

