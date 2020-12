Ex Pip, approvato l’emendamento che propone la stabilizzazione

“Un passo importante, ma ancora non definitivo per arrivare alla stabilizzazione degli ex Pip. Duemila e seicento persone attendono da troppo tempo ciò ci cui hanno diritto. Per questo ci appelliamo a tute le forze politiche affinché il percorso virtuoso avviato oggi arrivi al traguardo per cui ci battiamo da decenni”.

Mimma Calabrò, Fisascat Cisl

Così Mimma Calabrò, segretario generale per la Sicilia della Fisascat Cisl commenta la notizia che la commissione competente del Senato ha approvato un emendamento che propone la stabilizzazione. Ora deve diventare un articolo del decreto “Ristori” e il parlamento dovrà trasformarla in legge.