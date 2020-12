Licata: preso l’attaccante Giuseppe Dama

LICATA – Colpo in attacco per il Licata. La società gialloblù ha infatti annunciato di aver raggiunto l’accordo per l’ingaggio di Giuseppe Dama. L’attaccante, classe 86, aveva iniziato la propria stagione all’ACRD Acicatena. “A Dama vanno i nostri migliori auguri per il raggiungimento di importanti obiettivi sportivi con la maglia del Licata”, conclude la nota diffusa dalla società agrigentina.