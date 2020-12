Palermo-Casertana a rischio: tamponi sospetta positività

PALERMO – Paure e timori in vista della gara di domenica tra Palermo e Casertana, in programma alle ore 15. Nella formazione ospite, infatti, “in seguito ai tamponi ‘rapidi’ effettuati nella giornata di oggi (ieri, ndr), un cospicuo numero di tesserati ha evidenziato una sospetta positività – si legge nella nota della Casertana -. Ciò ha richiesto l’effettuazione immediata di nuovi tamponi molecolari per i componenti del gruppo squadra in questione. In attesa degli esiti, la Casertana si è vista costretta a rinviare alle prossime ore la partenza per il prefissato ritiro”.

Una situazione di pericolo che il club rosanero vuole scongiurare, soprattutto visto il recente episodio che ha visto trasformare il Palermo in un vero e proprio cluster con decine di positività che hanno, tra l’altro, costretto la formazione di Boscaglia a disputare alcune gare con gli uomini contati. Nelle prossime ore si attendono nuovi dettagli da Caserta…