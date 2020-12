Abu Dhabi, il mondiale si chiude con l’assolo di Verstappen

Il mondiale 2020 di Formula Uno si chiude nel segno di Max Verstappen che vince d’autorità ad Abu Dhabi sulla sua Red Bull. Lontane le Ferrari, che finiscono quest’anno terribile doppiate. Secondo Valtteri Bottas e terzo il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, entrambi su Mercedes. Bene le due McLaren di Norris e Sainz, quinti e sesti dietro Albon, a coronamento di una buona stagione per l ascuderia inglese.

La gara di Verstappen è un capolavoro: l’olandese partiva dalla pole position ed è arrivato al traguardo da primo della classe senza una sbavatura. “Una gara davvero piacevole per me – ha detto Verstappen a margine della festa sul podio dello Yas Marina Circuit – Anche ieri, ma oggi abbiamo coronato il lavoro con un’ottima partenza. Abbiamo gestito le gomme, la macchina e il bilanciamento. Per me in pista oggi è stato davvero piacevole. In sostanza abbiamo fatto tutto nel modo giusto. Una volta che parti davanti puoi controllare di più il passo e questo ti rende la vita più semplice. Alla fine avevo un buon vantaggio quindi ho potuto gestire meglio. Ho voluto godermi la vittoria, il podio e poi voglio tornare a casa, non vedo l’ora”. Per Max è la decima vittoria in carriera. E l’obiettivo l’anno prossimo è quello di contendere il mondiale a Lewis Hamilton.