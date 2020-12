La marijuana essiccata nascosta in casa, un arresto nel Messinese

PALERMO – Aveva realizzato sul balcone della sua abitazione una sorta di ripostiglio, che veniva utilizzato in realtà come nascondiglio per la droga. I carabinieri della compagnia di Taormina hanno così arrestato in flagranza di reato a Giardini Naxos un uomo di 45 anni, con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di una perquisizione domiciliare con l’ausilio dei cani antidroga sono stati rinvenuti all’interno del ripostiglio circa 150 grammi di marijuana ancora verde; il manufatto veniva infatti utilizzato come essiccatoio con sei lampade termiche per riscaldare l’ambiente, dei ventilatori per diffondere uniformemente il calore ed un termometro elettrico per misurare la temperatura e mantenerla costante.

Inoltre, nel corso della perquisizione, i Carabinieri hanno scoperto nel garage dell’abitazione altri 300 grammi di marijuana già essiccata, un bilancino elettronico di precisione ed il materiale per il confezionamento dello stupefacente in dosi ed una pistola a salve, riproduzione di un revolver. Tutto il materiale è stato sequestrato; all’uomo. è stata applicata dal Gip la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

(ANSA).