Torna a casa Ruggero La Porta: il 17enne era scomparso

CATANIA – È stato ritrovato pochi minuti fa Ruggero La Porta, il 17enne catanese scomparso da questa mattina. Nelle ultime ore erano scattati i vari appelli sui social al fine di poter avere notizie utili per farlo tornare a casa. A trovarlo sarebbero state le forze dell’ordine.

Ore di apprensione per i familiari

È stata una giornata carica di preoccupazione e apprensione per i familiari, ma fortunatamente il giovane ora potrà tornare a casa.

Il padre, un noto avvocato catanese, questa mattina aveva diffuso una sua foto del figlio su Facebook e lasciato un numero di cellulare da contattare.

Gli amici: “Ti siamo vicini”

Anche gli amici erano in ansia per Ruggero che frequenta il Liceo Cutelli e nella pagina social ufficiale dell’istituto scolastico era stato inviato un messaggio direttamente al giovane: “Ruggero siamo tutti in apprensione per te. Qualunque cosa sia accaduta ti siamo vicini”.

Le ricerche terminate in poche ore

Oltre alle ricerche di familiari e amici, in queste ore stavano lavorando anche le forze dell’ordine. Che hanno risolto il caso in poche ore.