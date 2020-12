Esperti di tutto il mondo in cure palliative a confronto online

PALERMO – Esperti di cure palliative a confronto in un congresso online. È tutto pronto per ‘Hall of Fame’, l’ottavo meeting organizzato da Sebastiano Mercadante, primario del reparto di Terapia del dolore dell’ospedale ‘La Maddalena’ di Palermo, dedicato alle novita’ terapeutiche che riguardano il dolore oncologico, il trattamento dei sintomi e alcune criticita’ nelle cure palliative causate dalla recente pandemia. Quest’anno, a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, l’evento si svolgera’ interamente online, dal 17 al 19 dicembre, su una speciale piattaforma virtuale che consentira’ ai partecipanti di seguire in tempo reale il congresso, con collegamenti da ogni parte del mondo. “Tanti gli argomenti in programma, con i migliori ricercatori di rilevanza internazionale, chiamati a confrontarsi sulle nuove terapie, anche alla luce degli effetti del Covid sulle cure palliative”, dice una nota. Nell’arco di cinque sessioni si parlera’, tra l’altro, di dispnea con un gruppo di ricerca australiano guidato da David Currow. Tornera’ anche quest’anno, in collegamento da Huston, Eduardo Bruera, direttore e professore di medicina del dipartimento di Cure palliative e Medicina riabilitativa alla M.D. Anderson Cancer Center, che parlera’ di crisi epidemica degli oppioidi e delle ripercussioni sulla terapia del dolore. Dal Canada, interverra’ Peter Lawlor, che ha affrontato in modo diverso l’epidemia da Covid-19 coinvolgendo sempre di piu’ le cure palliative per i pazienti che hanno contratto l’infezione.

Partecipera’ anche Paolo Pelosi, “uno degli anestesisti italiani piu’ importanti per il suo sforzo e impegno soprattutto nelle patologie respiratorie”. Infine, spazio anche a Michele Curatolo, messinese che lavora a Seattle, che parlera’ di fisiopatologia del dolore. L’evento scientifico si rivolge sia ai medici specialisti come l’oncologo medico, l’oncoematologo, il chirurgo oncologo, ma anche ai medici di Medicina generale e agli infermieri, con esperienza in cure palliative. “Dopo tante difficolta’ causate dalla pandemia – afferma Mercadante – abbiamo deciso comunque di organizzare il nostro appuntamento annuale interamente online, utilizzando una piattaforma virtuale senza precedenti, che permettera’ la partecipazione dal vivo come in una vera sala congressi, con spazi per la discussione, i relatori, gli sponsor. Sara’ online, ma i partecipanti avranno l’impressione di stare in sala: ho fatto diverse relazioni in giro per il mondo, ma la piattaforma che useremo e’ davvero innovativa”. Provider e segreteria organizzativa a cura di Biba Group.