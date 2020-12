Maxioperazione anti-pedopornografia in tutta Italia, oltre 300 uomini della polizia Postale stanno eseguendo perquisizioni e arresti, in flagranza, in 53 province e 18 regioni. Gli agenti hanno lavorato per diversi mesi sotto copertura su Telegram e WhatsApp. Identificati oltre 140 gruppi pedopornografici. Sono 432 le persone coinvolte in tutto il mondo: 81 sono italiani.