Operazione Report, 18 arresti: il plauso alle fiamme gialle

CATANIA – Plauso alla Guardia di Finanza per l’operazione Report. Lo esprime il deputato del Movimento Cinque Stelle, Eugenio Saitta, componente della Commissione Giustizia.

L’operazione

Il portavoce è intervenuto a seguito dell’operazione delle fiamme gialle etnee “Report” che ha portato all’arresto di 18 persone, accusate a vario titolo di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione, usura, turbativa d’asta, favoreggiamento personale, detenzione e porto di armi da fuoco. Gli arrestati sono organici al clan Santapaola Laudani.

L’intervento

“Ancora una volta lo Stato a Catania c’è e salutiamo con un grande plauso l’ennesima operazione che stronca gli affari di un pericoloso clan come quello Laudani Santapaola. Complimenti alla Guardia di finanza e alla Procura. Due dati emergono e fanno riflettere: la capacità dei boss di comunicare dal carcere, nascondendo i pizzini anche dentro i succhi di frutta e le infiltrazioni criminali nelle aste giudiziarie. Abbiamo già fatto tanto per impedire le comunicazioni dall’esterno dei boss mafiosi reclusi negli istituti penitenziari e dobbiamo continuare a lavorare con ancora più tenacia in questa direzione ed inoltre deve essere affrontato il tema delle aste giudiziarie. Non possiamo permettere che la mafia riesca a pilotare le procedure e non possiamo accettare gli imprenditori si rivolgano ai clan per ottenere con la violenza i loro beni oggetto di procedura”.