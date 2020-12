Pescatori mazaresi, question time di Miceli e Quartapelle

ROMA “È dal primo settembre che i nostri connazionali di Mazara Del Vallo sono sequestrati. Il Governo sta conducendo una trattativa molto delicata per liberarli quanto prima. Nel massimo rispetto per il delicatissimo lavoro che la Farnesina sta facendo, insieme alla collega Lia Quartapelle, ho depositato un Question Time al Ministro degli Esteri per avere, domani in Commissione, una risposta precisa sullo stato della trattativa tra il nostro Governo e le autorità di Tobruk e sulle attività che si intende porre in essere per giungere al più presto al rilascio dei nostri connazionali. Riportiamoli a casa”. Così sui social il responsabile per la Sicurezza del Partito Democratico, il deputato alla Camera Carmelo Miceli.