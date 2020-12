Mascherine create dagli studenti per uno speciale dono natalizio

CATANIA – Il Natale all’istituto “Lucia Mangano” di Catania profuma di solidarietà. Elementi geometrici che si intrecciano a motivi floreali in stile arabo-normanno. Le maioliche di Caltagirone che si mescolano ai fichi d’india tipici del paesaggio siciliano.

Il rosso dell’Etna che sposa armoniosamente il giallo, il verde e l’azzurro del mare etneo. Sono questi alcuni dei temi che hanno ispirato gli studenti dell’indirizzo Industria e Artigianato per il made in Italy per la realizzazione di “We love Sicily”.

Una collezione di mascherine fashion con filtro in TNT nata in piena fase Covid, omaggiata al Comune di Catania per una giusta causa. Donare i dispositivi di protezione creati artigianalmente dagli alunni ad associazioni ed enti locali che ne hanno di bisogno. “We love Sicily – sottolinea Simona Minicò, vice preside dell’istituto Mangano di Catania – è una collezione simbolo della creatività dei nostri studenti sempre legati al territorio e che seguono le esigenze del momento. Noi siamo felici di essere utili a chi ha necessità in un momento così drammatico come quello che stiamo vivendo ormai da quasi un anno”.

Mascherine che il sindaco di Catania Salvo Pogliese ha deciso di comune accordo con l’assessore Barbara Mirabella di donare alla Locanda del Samaritano, una struttura di accoglienza aperta dai missionari Vincenziani nel 2010 e pronta ad ospitare chi necessita di supporto sostanziale o di un supporto finalizzato al reinserimento sociale.

“Iniziative del genere – conclude Egidio Pagano, dirigente del Marconi-Mangano di Catania – insegnano ai nostri ragazzi come la formazione all’interno del nostro istituto si basi su un percorso che si conclude con un diploma spendibile decisamente ai fini dell’occupabilità sin da subito”. Presenti all’incontro con il sindaco Pogliese per la consegna ufficiale delle 300 mascherine, oltre al dirigente e alla vice preside, i docenti Maria Cristaudo, Maria Pappalardo e Anna Puglisi.